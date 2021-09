Ongeveer 200 buitenlanders, onder wie Amerikaanse, Duitse en Nederlandse burgers, zijn donderdag uit Kaboel naar Qatar vertrokken met de eerste evacuatievlucht sinds de Amerikaanse troepen Afghanistan eind augustus verlieten.

Dat melden diplomaten ter plaatse. Die maakten geen gewag van Belgen aan boord, maar de FOD Buitenlandse Zaken zal daar donderdagavond pas uitsluitsel over kunnen geven.

Op beelden van de zender al-Jazeera waren eerder donderdag vrouwen en kinderen te zien die wachtten op de evacuatie op de luchthaven van Kaboel. Qatar is een hoofdrolspeler geworden in de Afghaanse crisis. Daar vonden in 2020 de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de taliban en vervolgens tussen de Afghaanse oppositie en de taliban plaats. De Verenigde Staten hebben in totaal zo'n 123.000 mensen geëvacueerd, voornamelijk Afghanen.

Functionarissen erkennen dat er nog veel anderen moeten weggehaald worden. De taliban hebben aan de Amerikanen beloofd dat ze Afghanen die het land willen verlaten, vrij zullen laten gaan. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een bezoek aan Qatar.

Driehonderd crisistroepen van NAVO buiten Afghanistan ingezet om geëvacueerden te helpen

Ongeveer driehonderd troepen van de NATO Response Force zijn ingezet om de mensen die geëvacueerd zijn uit Afghanistan te helpen in afwachting van hun hervestiging. Dat meldt een militaire functionaris aan het Duitse persbureau DPA.

De NATO Response Force (NRF) is een snelle reactie-eenheid van de NAVO die snel en wereldwijd inzetbaar is. De crisistroepen werden zestien jaar geleden voor het laatst ingezet om hulpgoederen te leveren na de orkaan Katrina in de Verenigde Staten en om te helpen na een zware aardbeving in Pakistan.

De troepen bevinden op verschillende plaatsen waar vluchtelingen in Europa worden opgevangen, zegt de functionaris. Meer dan 20 van de 30 NAVO-landen dragen op de een of andere manier bij aan deze inspanningen, aldus de bron.

Daarnaast ondersteunen honderden NAVO-medewerkers de operatie vanuit regionale commandocentra en het hoofdkwartier in Brussel.

De NAVO meldde eerder deze week dat ongeveer 2.000 Afghanen die voor de alliantie werken of hun gezinnen vorige maand werden geëvacueerd na de machtsovername door de taliban. 'Velen van hen worden momenteel hervestigd in aangesloten landen, waaronder de Verenigde Staten', klonk het maandag.

Volgens bronnen van DPA wachtten momenteel nog ongeveer 1.400 van deze mensen op een langdurig onderkomen. In Polen en Kosovo zijn noodopvangplaatsen ingericht. In Afghanistan zelf zijn er geen NAVO-troepen meer aanwezig na de beslissing van de VS om zich na twintig jaar aanwezigheid terug te trekken uit het land.

