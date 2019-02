Tweede top tussen Trump en Kim woensdag van start met zeer lage verwachtingen

Trump en Kim ontmoetten elkaar voor het eerst op 12 juni 2018 in Singapore. Aan het einde van die historische top ondertekenden beide leiders een document waarin Kim zich onder meer engageerde voor een volledige denuclearisatie. Die top volgde op maanden van dreigementen tussen beide landen, waarbij Trump onder meer dreigde met 'fire en fury'.

Sinds de top van vorig jaar zijn de gemoederen tussen beide landen duidelijk bedaard, en Trump klopte zich tijdens zijn State of the Union nog op de borst voor zijn aanpak van de Koreaanse crisis. Hij wees erop dat in Noord-Korea al vijftien maanden geen raketlancering meer heeft plaatsgevonden. 'Als ik niet verkozen was als president hadden we, in mijn opinie, nu in een grote oorlog met Noord-Korea gezeten', klonk het.

Toch is het nog niet duidelijk of de Noord-Koreaanse denuclearisatie er wel echt komt. Zo verklaarde de directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten eind januari nog dat er vermoedens zijn dat Noord-Korea zijn massavernietigingswapens wil behouden. 'We hebben talrijke observaties van activiteiten die niet stroken met een volledige denuclearisatie', zei hij.

Bovendien eisen de VS een volledige inventaris van het nucleaire arsenaal van Noord-Korea in ruil voor de opheffing van de Amerikaanse sancties, terwijl Noord-Korea vindt dat die sancties eerst moeten verdwijnen.

Definitie denuclearisatie

Verwacht wordt dat Trump en Kim tijdens hun ontmoeting verder afbakenen wat ze onder een denuclearisatie verstaan, en dat Trump de Noord-Koreaanse leider verder onder druk zal zetten om zijn nucleaire ambities op te geven, aldus NBC News.

De president gaf eerder deze maand nog aan dat hij geen volledige denuclearisatie zal eisen, als Pyongyang stopt met het testen van massavernietigingswapens. 'We hebben geen haast... Zolang ze geen tests uitvoeren, heb ik geen haast. Als ze tests uitvoeren, is dat een andere zaak', zei hij. Ook liet Trump al vallen dat de ontmoeting van volgende week niet de laatste zal worden tussen hem en Kim.

Volgens nieuwswebsite Vox is dat geen slechte zaak. 'Een snelle denuclearisatie is praktisch gezien moeilijk', zegt Noord-Korea-expert van de University of California Santa Barbara, Bridget Coggins. Kim gaat er namelijk van uit dat een sterk nucleair arsenaal zijn land beschermt tegen een Amerikaanse inval. Vandaag heeft hij geen reden om te denken dat het een goed idee is om zijn arsenaal op te geven, en zich dus bloot te stellen aan een aanval.

Ongerustheid in Witte Huis

Binnen het Witte Huis heerst volgens CNN trouwens ongerustheid dat Trump te veel toegevingen zou doen tegenover Kim. Tijdens de eerste top beloofde hij een stopzetting van de militaire oefeningen met Zuid-Korea, wat volgens analisten niet evenredig was met de inspanning die Noord-Korea beloofde. Nu zouden adviseurs vrezen dat Trump een formeel einde maakt aan de Koreaanse oorlog zonder er voldoende voor terug te krijgen. Die oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand, maar zonder vredesakkoord.

Kim zou per trein naar Hanoi reizen, en volgens verschillende bronnen daar op 25 februari aankomen. Hij zou bilaterale ontmoetingen hebben met Vietnamese functionarissen en ook verschillende fabrieken bezoeken.

Vietnam is trouwens niet toevallig gekozen als locatie. Het communistische land heeft diplomatieke banden met zowel Noord-Korea als de VS, ondanks het feit dat Washington en Hanoi ooit vijanden waren. Dat kunnen de VS gebruiken om aan te tonen dat ze in staat zijn om samen te werken met andere landen en problemen uit het verleden te overwinnen.