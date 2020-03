Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Frankrijk is gestegen naar honderd. Het hoofd van de gezondheidsdienst maakte dat zaterdagavond bekend. De vorige balans stond op 73.

Van de besmette patiënten zijn er twee overleden. Twaalf mensen zijn inmiddels genezen en 86 worden in het ziekenhuis behandeld. Daarvan zijn negen mensen er erg aan toe. Volgens de autoriteiten bevindt zich "een belangrijke cluster" van besmettingen in het departement Oise, ten noorden van Parijs. Aan twee besmette personen daar konden uiteindelijk nog eens 36 besmettingen gelinkt worden, klinkt het. Het gaat om familieleden en professionele contacten.

Kerken nemen maatregelen

In een reeks kerken in Frankrijk worden maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Zo is aan priesters gevraagd de hostie niet meer rechtstreeks in de mond van kerkgangers te steken en de wijwatervaten leeg te maken. Onder meer in Parijs, Rennes, Rijsel, Lyon en Marseille zijn maatregelen genomen.

Zeker in Parijs is men voorzichtig, omdat een priester van het bisdom met het coronavirus besmet is. De priester was midden februari vanuit Rome met de auto teruggekeerd naar Parijs. De 43-jarige ligt in het ziekenhuis, maar zijn toestand zou niet zorgwekkend zijn. De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, vraagt gelovigen onder meer tijdens de mis mekaar niet de hand te schudden als teken van vrede. Ze zullen hun handen ook niet kunnen dopen in wijwater, want alle wijwatervaten moeten leeggemaakt worden.

In Marseille wordt gevraagd dat iedereen die griepachtige symptomen heeft, thuisblijft. 'We willen geen paniek zaaien, maar sereen en met gevoel voor verantwoordelijkheid met de zaken omgaan', zo schrijft de aartsbisschop van Rennes, Pierre d'Ornellas, in een brief aan de priesters.

In het noordelijke departement Oise, een van de voornaamste haarden van het coronavirus in Frankrijk, zullen tot nader order helemaal geen missen gehouden worden. (Belga)