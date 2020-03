De tweede landgenoot die met het coronavirus is besmet, keerde op 26 februari terug uit Frankrijk. De vrouw verbleef er in een regio in het noorden van het land waar ook enkele besmettingen zijn vastgesteld. Ze wordt opgevolgd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

De vrouw had zichzelf zaterdagavond aangemeld in het UZA, waar ze positief testte op het virus. Een bijkomend onderzoek door het referentielaboratorium bracht later op de avond de bevestiging. 'De vrouw is wel wat ziek, maar is in een goede algemene toestand, gezien de omstandigheden', legde behandelend arts Erika Vlieghe uit op een persconferentie.

'Nu de verspreiding indijken'

Het gaat officieel dus om de tweede landgenoot die besmet is met Covid-19. Dat er opnieuw een geval opduikt komt niet als een verrassing, stellen minister van Volksgezondheid Maggie De Block en viroloog Steven Van Gucht, die het wetenschappelijk comité rond het coronavirus voorzit. Van Gucht verwijst naar de situatie in verschillende Europese landen en naar het einde van de krokusvakantie, wanneer veel landgenoten uit het buitenland terugkeren. Het ligt volgens de viroloog dan ook in de lijn der verwachtingen dat er de komende tijd nog een of meerdere gevallen zullen opduiken.

Door de nieuwe besmetting wordt overgestapt op fase 2. Die zal in de praktijk niet zo veel veranderen, aldus De Block en Van Gucht. Tot nu toe werd vooral geprobeerd het virus buiten te houden. Nu komt het erop aan de verspreiding in te dijken.

Kernkabinet bijeen

Drastische ingrepen zoals in Frankrijk zijn volgens de minister niet nodig. De voorzorgsmaatregelen zijn bijvoorbeeld overgemaakt aan de scholen. 'In Frankrijk stelt de situatie zich ook scherper', aldus De Block. 'Daar zijn al langer patiënten opgedoken, dus zij zitten al veel verder op het traject. Wij volgen de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.' (Belga)

De Block vraagt de Belgische bevolking om 'oplettend te zijn' en voldoende maatregelen te nemen. Zo raadt ze bijvoorbeeld aan om elkaar niet meer te kussen.