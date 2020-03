In Italië is het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus toegenomen naar 1.694, van 1.128 op zaterdag . Er zijn ook intussen al 34 overlijdens in het land gelinkt aan het virus. Dat heeft Angelo Borrelli, het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, zondag bekendgemaakt.

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. De besmettingen en sterfgevallen zijn vooral in de regio's Lombardije en Veneto in het noorden van het land. Veel besmette mensen in andere landen liepen het virus op tijdens een verblijf in Italië.

De studenten van twee klassen en hun lesgevers zitten in Zwitserland in quarantaine, nadat een leerlinge positief had getest op het coronavirus. De 21-jarige vrouw had analyses ondergaan na terugkeer van een reis in Milaan, in het noorden van Italië, aldus de verantwoordelijken van het kanton van Bern.

Volgens het Zwitserse nieuwsagentschap ATS gaat het in totaal om 45 studenten en 9 professoren van de technische hogere school van Biel (Bienne). Zij moeten twee weken in quarantaine blijven. Het gaat om de eerste maatregelen tegen de ziekte Covid-19 in een onderwijsinstelling in Zwitserland. In totaal zijn er twintig gevallen van de ziekte opgetekend. (Belga)