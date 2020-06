Uit een tweede, onafhankelijke autopsie op het lichaam van George Floyd is volgens Amerikaanse media gebleken dat hij door verstikking om het leven kwam. De autopsie is uitgevoerd in opdracht van de familie van Floyd.

In het autopsierapport staat volgens de krant dat Floyd de adem werd ontnomen doordat een agent op zijn rug drukte. Ook ging er niet genoeg bloed naar de hersenen van Floyd door het drukken van een andere agent. De 46-jarige Floyd overleed volgens het rapport al op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld. De artsen die de autopsie uitvoerden, noemen het moord.

In de eerste door de autoriteiten uitgevoerde autopsie staat dat Floyd niet om het leven kwam door verstikking, maar door meerdere factoren, waaronder giftige stoffen in zijn lichaam en al bestaande gezondheidsklachten. De advocaten van de familie zijn het hier niet mee eens. 'Wat wij weten is dat hij nog leefde voor hij werd aangehouden door de politie en dood was na zijn aanhouding.'

Floyd overleed vorige week maandag nadat een agent meer dan zes minuten zijn knie op zijn nek hield. Ook andere agenten hielden de man gedurende deze tijd in bedwang. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg.

Zijn dood leidde tot grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS.

Of het nieuwe autopsierapport wordt gebruikt in de zaak tegen de inmiddels ontslagen agent Derek Chauvin is nog niet bekend. In de VS is het niet gebruikelijk dat de slachtoffers in een strafzaak zelf bewijs verzamelen. De aanklager kan er wel voor kiezen om het rapport op te laten nemen in het bewijs.

Maandag bezocht Terrence Floyd de plek waar zijn broer overleed. Hij wilde 'de geest van mijn broer' voelen.

Trump haalt uit naar gouverneurs

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump de gouverneurs de les gelezen na de rellen van de afgelopen dagen. Hij noemde ze tijdens een teleconferentie 'zwak' omdat ze niet agressiever optreden om de wet te handhaven. Dat bericht CBS News.

'Jullie moeten domineren. Als je niet domineert, verspil je je tijd. Dan lopen ze over je heen', zou Trump de gouverneurs hebben voorgehouden. 'Jullie zien er straks uit als een stelletje hufters. Je moet domineren.'

De president stelde volgens CBS, dat een geluidsopname van het gesprek bemachtigde, dat links-radicalen verantwoordelijk zijn voor het geweld.

Het Witte Huis maakte later bekend dat er 'sterk bewijs is dat de organisatie Antifa achter de rellen zit'. Het ministerie van Justitie gaat proberen om Antifa officieel een terroristische organisatie te maken.

Trump zei ook dat dergelijk geweld al eerder is voorgekomen. 'En het is alleen succesvol als je zwak bent. En de meesten van jullie zijn ook zwak.'

Volgens het Witte Huis heeft Trump in het telefoongesprek vooral aangedrongen op een sterkere inzet van de Nationale Garde. 'Er worden meer federale middelen ingezet door het hele land', aldus de woordvoerder van de president.

Trump sprak volgens CBS ook over de situatie in Washington, waar het eerder onrustig was bij het Witte Huis. 'Washington was heel goed onder controle. Maar we gaan het nog veel meer onder controle krijgen', zei hij. 'We gaan er duizenden mensen bijhalen. We gaan heel, heel hard optreden.' De president zou betogers hebben omschreven als 'terroristen' en riep de gouverneurs op ze te laten oppakken.

Obama uit kritiek

Ook voormalig president Barack Obama liet van zich horen. Hij uitte felle kritiek op de gewelddadige rellen van de afgelopen dagen in zijn land. Ook adviseert hij betogers om duidelijke eisen te stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek.

De oud-president roept mensen op zich niet blind te staren op wie er in het Witte Huis zit. Hij zegt dat juist de lokale politiek veel invloed heeft op de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of agenten worden vervolgd na wangedrag.

Obama zegt het enorm oneens te zijn met mensen die beweren dat stemmen zinloos is. Hij noemt demonstreren een middel om aandacht te vragen voor onrecht, maar het is volgens hem ook belangrijk om te stemmen op politici die daadwerkelijk willen hervormen.

In het autopsierapport staat volgens de krant dat Floyd de adem werd ontnomen doordat een agent op zijn rug drukte. Ook ging er niet genoeg bloed naar de hersenen van Floyd door het drukken van een andere agent. De 46-jarige Floyd overleed volgens het rapport al op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld. De artsen die de autopsie uitvoerden, noemen het moord. In de eerste door de autoriteiten uitgevoerde autopsie staat dat Floyd niet om het leven kwam door verstikking, maar door meerdere factoren, waaronder giftige stoffen in zijn lichaam en al bestaande gezondheidsklachten. De advocaten van de familie zijn het hier niet mee eens. 'Wat wij weten is dat hij nog leefde voor hij werd aangehouden door de politie en dood was na zijn aanhouding.' Floyd overleed vorige week maandag nadat een agent meer dan zes minuten zijn knie op zijn nek hield. Ook andere agenten hielden de man gedurende deze tijd in bedwang. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg. Zijn dood leidde tot grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS. Of het nieuwe autopsierapport wordt gebruikt in de zaak tegen de inmiddels ontslagen agent Derek Chauvin is nog niet bekend. In de VS is het niet gebruikelijk dat de slachtoffers in een strafzaak zelf bewijs verzamelen. De aanklager kan er wel voor kiezen om het rapport op te laten nemen in het bewijs. Maandag bezocht Terrence Floyd de plek waar zijn broer overleed. Hij wilde 'de geest van mijn broer' voelen. Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump de gouverneurs de les gelezen na de rellen van de afgelopen dagen. Hij noemde ze tijdens een teleconferentie 'zwak' omdat ze niet agressiever optreden om de wet te handhaven. Dat bericht CBS News. 'Jullie moeten domineren. Als je niet domineert, verspil je je tijd. Dan lopen ze over je heen', zou Trump de gouverneurs hebben voorgehouden. 'Jullie zien er straks uit als een stelletje hufters. Je moet domineren.' De president stelde volgens CBS, dat een geluidsopname van het gesprek bemachtigde, dat links-radicalen verantwoordelijk zijn voor het geweld. Het Witte Huis maakte later bekend dat er 'sterk bewijs is dat de organisatie Antifa achter de rellen zit'. Het ministerie van Justitie gaat proberen om Antifa officieel een terroristische organisatie te maken. Trump zei ook dat dergelijk geweld al eerder is voorgekomen. 'En het is alleen succesvol als je zwak bent. En de meesten van jullie zijn ook zwak.' Volgens het Witte Huis heeft Trump in het telefoongesprek vooral aangedrongen op een sterkere inzet van de Nationale Garde. 'Er worden meer federale middelen ingezet door het hele land', aldus de woordvoerder van de president. Trump sprak volgens CBS ook over de situatie in Washington, waar het eerder onrustig was bij het Witte Huis. 'Washington was heel goed onder controle. Maar we gaan het nog veel meer onder controle krijgen', zei hij. 'We gaan er duizenden mensen bijhalen. We gaan heel, heel hard optreden.' De president zou betogers hebben omschreven als 'terroristen' en riep de gouverneurs op ze te laten oppakken.Ook voormalig president Barack Obama liet van zich horen. Hij uitte felle kritiek op de gewelddadige rellen van de afgelopen dagen in zijn land. Ook adviseert hij betogers om duidelijke eisen te stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek.De oud-president roept mensen op zich niet blind te staren op wie er in het Witte Huis zit. Hij zegt dat juist de lokale politiek veel invloed heeft op de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of agenten worden vervolgd na wangedrag. Obama zegt het enorm oneens te zijn met mensen die beweren dat stemmen zinloos is. Hij noemt demonstreren een middel om aandacht te vragen voor onrecht, maar het is volgens hem ook belangrijk om te stemmen op politici die daadwerkelijk willen hervormen.