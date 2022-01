Twee tieners opgepakt in Manchester na 'terreurdaad' in Amerikaanse synagoge

In de Britse stad Manchester zijn zondag twee tieners opgepakt nadat een Brit naar de VS was gevlogen, daar een wapen had gekocht en zaterdag tien uur lang mensen had gegijzeld in een synagoge in de staat Texas. Dat meldt het Britse nieuwsagentschap PA.

Een politietank bij de synagoge waar op 15 januari 2022 vier mensen werden gegijzeld door een Britse man. © Reuters