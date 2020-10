De Republikeinen Mike Lee en Thom Tillis, beiden lid van de justitiecommissie in de Amerikaanse Senaat, hebben positief getest op het coronavirus.

De twee positieve tests kunnen gevolgen hebben voor de benoeming van Amy Coney Barrett, die president Donald Trump heeft voorgedragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof. Mike Lee maakte vrijdagmiddag bekend dat hij besmet is, Thom Tillis deed vrijdagavond hetzelfde. De justitiecommissie waar de senatoren onderdeel van uitmaken heeft de leiding in het benoemingsproces van rechters in de Senaat.

De Democratische senator Chuck Schumer roept vrijdag op om het benoemingsproces rond Barrett op te schorten. 'Het is onverantwoord en gevaarlijk om een hoorzitting te houden, en er is geen enkele goede reden om dat wel te doen.' Rechters bij het Hooggerechtshof worden genomineerd door presidenten en bevestigd door de Senaat.

Republikeins senaatsleider Mitch McConnell zei vrijdagmiddag, nog voordat de positieve test van Tillis bekend was, dat hij de hoorzittingen rond de benoeming zoals gepland op 12 oktober wil starten. Lee zei dat hij tegen die tijd, na een isolement van tien dagen, aan de zittingen zou kunnen deelnemen.

Mochten de senatoren echter langduriger ziek blijven en niet aanwezig kunnen zijn in de Senaat, dan is de vraag wat de gevolgen voor de hoorzittingen zijn. De Republikeinen zijn met twaalf leden vertegenwoordigd in de justitiecommissie, de Democraten met tien. Als er meer dan één Republikein afwezig is, dan zou er geen meerderheid zijn voor Barrett binnen de commissie. Die is wel nodig om de hele Senaat op haar nominatie te laten stemmen.

Met de aanstelling van Barrett zouden de conservatieven een meerderheid van zes van de negen zitjes in het Hooggerechtshof krijgen. De Democraten waarschuwen dat Barrett voor de afschaffing van het zorgstelsel van president Barack Obama zou stemmen. Senator Lee had Barrett dinsdag ontmoet, Tillis sprak haar op woensdag. Naar verluidt heeft Barrett zelf het virus al eerder in de zomer gehad en is ze sindsdien volledig hersteld. Toch wordt ze ook nu nog dagelijks getest en bleek ze vrijdagochtend negatief, aldus de Washington Post.

