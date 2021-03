Twee politieagenten van het Capitool hebben een klacht ingediend tegen de gewezen Amerikaanse president Donald Trump, voor het aanzetten tot de gewelddadige bestorming op 6 januari. Bij de bestorming op het Capitool is een agent omgekomen en zijn tientallen anderen gewond geraakt.

De twee mannen die de klacht hebben ingediend, James Blassingame en Sidney Hemby, zeggen 'fysieke en psychologische verwondingen' te hebben opgelopen tijdens de rellen, die volgens hen zijn uitgelokt door Trump. 'De opstandelingen zijn aangemoedigd door het gedrag van Trump tijdens de afgelopen maanden, wat ertoe leidde dat zijn aanhangers zijn valse verklaringen geloofden, volgens dewelke hij op het punt stond uit het Witte Huis te worden verjaagd door een massale verkiezingsfraude', aldus de agenten in hun klacht bij de federale rechtbank van Washington.

Blassingame, een zwarte agent die al 17 jaar voor de politie van het Capitool werkt, zegt verwondingen aan het hoofd en de rug te hebben opgelopen en te lijden onder de psychologische gevolgen van de gebeurtenis. Ook zegt hij racistische agressie te hebben ondergaan. Hemby, die al elf jaar actief is, is geraakt aan de handen en knieën omdat hij tegen de deuren van het Capitool werd geduwd. Ook kreeg hij chemische producten in het gezicht en op het lichaam. De twee agenten eisen vergoedingen van minstens 75.000 dollar per klager en een boete waarvan de som niet is meegedeeld.

