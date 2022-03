Bij een raid van het Israëlische leger in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn donderdagmorgen zeker twee jonge Palestijnen om het leven gekomen.

Bij een raid van het Israëlische leger in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn donderdagmorgen zeker twee jonge Palestijnen om het leven gekomen. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid laten weten.

De Israëlische troepen waren bezig met een operatie in de sector van Jenin. Doel was verscheidene verdachten op te pakken. Het kwam tot confrontaties, en daarbij lieten minstens twee Palestijnen het leven. De slachtoffers zijn 17 en 23 jaar oud.

Er zou zeker ook één zwaargewonde zijn, die zich in kritieke toestand zou bevinden.

De militaire operatie volgt op een bloedige reeks aanslagen in Israël, waarbij binnen een tijdspanne van ongeveer een week elf Israëli's gedood werden.

Bij twee aanslagen waren de daders Arabische Israëli's. Ze zouden aanhangers geweest zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Bij de voorlopig laatste aanslag, dinsdag in de buurt van Tel Aviv, was de dader een Palestijn uit de buurt van Jenin.

Israël vreest voor een verdere escalatie aan de vooravond van het begin van de ramadan, de islamitische vastenmaand die komend weekend start. Het leger steunt de politie met duizend soldaten, om de algemene veiligheidssituatie te verbeteren.

Zwaargewonde na steekpartij in bus op bezette Westelijke Jordaanoever

Een Palestijn heeft donderdag in een bus met een steekwapen uitgehaald naar een passagier. Het incident deed zich voor op de bezette Westelijke Jordaanoever, vlakbij de nederzetting Elazar. De passagier raakte zwaargewond, zo hebben het Israëlische leger en Magen David Adom, het Israëlische equivalent van het Rode Kruis, laten weten.

Een andere passagier heeft vervolgens geschoten op de 'terrorist' en hem gedood, aldus het Israëlische leger.

