Meer dan twee miljoen migranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen, zijn volgens officiële statistieken in 2021 tegengehouden aan de grens met Mexico, een recordaantal.

Volgens maandag bekendgemaakte cijfers werden in december meer dan 180.000 personen gearresteerd, waarmee het jaartotaal een recordhoogte bereikte. De Republikeinse Partij gaf de Democratische president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris onmiddellijk de schuld van het creëren van een 'historische humanitaire crisis'. 'Onder hun leiding nemen kartels en smokkelaars toe, worden grenswachten overweldigd en zijn onze gemeenschappen minder veilig', klonk het.

De migratiestromen, die aan het begin van de pandemie sterk waren afgenomen, begonnen vóór het aantreden van Biden een jaar geleden weer toe te nemen, en zijn sindsdien heel sterk gestegen. Vele migranten hoopten dat de regering Biden een soepeler migratiebeleid zou voeren.

Seizoensgebonden

De Democraat sprak aanvankelijk van een seizoensgebonden verschijnsel. Maar de recordaankomsten van deze zomer, met ongeveer 200.000 tegengehouden migranten in juli en augustus, hebben zijn ongelijk bewezen. Sindsdien heeft de ploeg Biden een aantal tactieken en technieken die onder voorganger Donald Trump golden, opnieuw geïnstalleerd. Zo werden tijdens de zomer Haïtianen met vliegtuigen naar hun land van herkomst gebracht.

De migratie vormt een aanzienlijke menselijke, logistieke en financiële uitdaging voor de Democratische regering, vooral omdat die zich ertoe heeft verbonden geen niet-begeleide minderjarigen te weigeren. De pogingen om het migratiesysteem te herzien zijn vastgelopen in het Congres. Verwacht wordt dat de kwestie een belangrijke rol zal spelen bij de tussentijdse verkiezingen in november.

