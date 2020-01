Twee mensen zijn om het leven gekomen in een 'werkelijk niet te stoppen' bosbrand op Kangarooo Island, een populaire toeristische bestemming in Zuid-Australië. Dat meldt de minister-president van de staat, Steven Marshall.

'Het forensisch team is onderweg en als we meer informatie hebben, zullen we die bekendmaken', verklaarde Marshall nog. De familie van de slachtoffers moet nog ingelicht worden.

Volgens Marshall startten de bosbranden al op 20 december op het eiland maar escaleerde de situatie vrijdag namiddag door de weersomstandigheden.