Twee hoge officieren van de Iraanse Revolutionaire Garde zijn gedood bij een Israëlische aanval in Syrië. Dat meldt het militaire elitekorps dinsdag, dat waarschuwt voor vergeldingsacties tegen 'deze misdaad'.

De twee dodelijke slachtoffers zijn kolonels bij de Revolutionaire Garde. Ze overleden bij een raketaanval in een voorstad van Damascus, klinkt het in een mededeling die gepubliceerd is op Sepah News, de officiële website van de Revolutionaire Garde 'Het zionistische regime (Israël, red.) zal boeten voor deze misdaad', luidt het nog.

Een dag eerder meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nog dat er twee burgers waren omgekomen bij de aanval. Volgens het Observatorium was de aanval gericht op een wapen- en munitiedepot dichtbij de internationale luchthaven van Damascus, ten zuiden van de hoofdstad. Dit depot zou in handen zijn geweest van 'pro-Iraanse milities', aldus het Observatorium.

Israël heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië, bijna elf jaar geleden, honderden luchtaanvallen uitgevoerd op zijn buurland Syrië. Dit jaar alleen gaat het al om zeven aanvallen. Bij zo'n aanval in februari kwamen nog twee Syrische soldaten en vier militieleden om het leven. Israël richt zich bij de aanvallen onder andere tegen de Libanese sjiitische beweging Hezbollah, maar ook tegen andere milities die door Teheran worden ondersteund. Hiermee wil Israël voorkomen dat Iran zijn macht uitbreidt, ook in Syrië.

