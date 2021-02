Minstens drie Syriërs, een vrouw en twee kinderen, zijn zaterdag omgekomen bij een brand in het vluchtelingenkamp van al-Hol in Syrië. Dat heeft een lokale verantwoordelijke gemeld. Een dertigtal mensen raakte gewond bij de brand, die veroorzaakt werd door een kachel.

In het kamp van van al-Hol in het noordoosten van het land, dat wordt uitgebaat door Koerdische troepen, verblijven volgens de Verenigde Naties bijna 62.000 mensen, voor de overgrote meerderheid vrouwen en kinderen. Er wonen vooral Syriërs en Irakezen, maar ook mensen uit Europa en Azië, familieden van strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS).`

'Er brak een brand uit nadat een kachel omviel en ontplofte terwijl Syrische ontheemden een huwelijk vierden', aldus een verantwoordelijke van de Koerdische autonome administratie. Er vielen drie doden en dertig gewonden. Twee van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Ngo's hebben eerder al aan de alarmbel getrokken over de slechte omstandigheden in het kamp en het gebrek aan medische zorgen. Begin februari drukte ook het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) zijn bezorgdheid uit, mede omdat er in het kamp meer dan 31.000 kinderen jonger dan 12 jaar verblijven. In het kamp vinden ook regelmatig gewelddaden plaats, waardoor het 'geen plek is voor een kind om op te groeien'.

De afgelopen maanden vonden in het kamp verschillende incidenten plaats, waarbij soms ook IS-aanhangers betrokken zijn. Mensen proberen te ontsnappen of vallen bewakers of medewerkers van de ngo's aan. Sinds begin januari vonden er al minstens veertien moorden plaats onder de bewoners, waaronder drie onthoofdingen.

