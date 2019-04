Het zit er opnieuw bovenarms op in de Italiaanse regering, nu er een corruptie-onderzoek is geopend naar een medewerker van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Het gaat om Armando Siri, vice-transportminister en economisch adviseur van Salvini. Hij wordt ervan verdacht 30.000 euro te hebben ontvangen om de windindustrie te proberen bevoordelen in het regeringsbeleid.

Siri ontkent de beschuldigingen met klem en benadrukt verhoord te willen worden door het gerecht. De adviseur denkt er niet aan om op te stappen. Maar voor de populistische Vijfsterrenbeweging, regeringspartner van de Lega van Salvini, moet de man wel opstappen, gezien de ernst van de beschuldiging. 'Het is duidelijk dat hij zou moeten aftreden (...) Het is een morele en politieke kwestie', aldus Luigi di Maio van M5S.

Siri zou zijn omgekocht door een man die banden had met de voortvluchtige Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro. Maar volgens de speurders was Siri zich daar niet van bewust. De Lega verklaarde in een persbericht 'het volle vertrouwen te behouden' in Siri. De hele kwestie doet opnieuw de geruchtenmolen draaien over een mogelijke val van de regering en vervroegde verkiezingen.

Edaordo Rixi, vice-minister van Infrastructuur, zei vrijdag in de krant La Republicca dat 'iedereen in zijn partij (Lega, nvdr) het gehad heeft met de Vijfsterrenbeweging'.

Di Maio liet op zijn beurt uitschijnen dat zijn partij contacten heeft met Berlusconi. Het gaat om het zoveelste openlijk conflict tussen de Italiaanse coalitiepartners, maar door de campagne voor de Europese verkiezingen van mei worden de tegenstellingen nog meer op scherp gezet. Italiaans premier Giuseppe Conte, die vaak optreedt als bemiddelaar, wil zich nog niet uitspreken over de zaak.

