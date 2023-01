Twee gewonden bij nieuwe schietaanval in Oost-Jeruzalem

In een wijk in Oost-Jeruzalem zijn zaterdag twee mensen door kogels verwond geraakt na een gewelddadige aanval. Dat zegt hulpverleningsorganisatie Magen David Adom (MDA). Vrijdag kwamen bij een aanslag in Oost-Jeruzalem nog zeven mensen om het leven.

‘Om 10.42 uur kregen wij een oproep waarin melding werd gemaakt van een terroristische aanval, met twee gewonden op de plaats van de feiten’, schrijft MDA in een mededeling. De aanval vond plaats in Silwan, een Palestijnse wijk vlakbij de Oude Stad.

De twee gewonden zouden mannen van 23 en 47 jaar oud zijn. De jongste is er het ergst aan toe. Ze kregen beiden kogels in hun bovenlichaam, maar waren bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden overgebracht. De verdachte van de nieuwe aanslag werd door de politie geneutraliseerd. Het is niet duidelijk of hij daarbij om het leven is gekomen.

Vrijdagavond vielen bij een aanslag in een synagoge in de Israëlische nederzetting Neve Yaakov nog minstens zeven doden en drie gewonden. Die dader werd door de politie gedood. Zaterdag werden 42 personen opgepakt om over die feiten te kunnen worden ondervraagd. Daar zijn ook familieleden van de schutter bij.