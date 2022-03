In Venezuela zijn dinsdag twee Amerikanen vrijgelaten uit de gevangenis. Dat gebeurde na een verrassend bezoek afgelopen weekend van een Amerikaanse delegatie aan Caracas voor de eerste diplomatieke gesprekken in minstens drie jaar.

Een van de twee is Gustavo Cardenas. Hij was een van de zogenaamde 'Citgo zes', leidinggevenden van een Amerikaanse filiaal van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA die in 2017 tijdens een zakenreis in Venezuela werden opgepakt op beschuldiging van corruptie. De Verenigde Staten hadden al meerdere keren om hun vrijlating gevraagd. De tweede was Jorge Alberto Fernandez. Hij was begin 2021 opgepakt in de grensregio met Colombia en werd beschuldigd van terrorisme. Volgens een mensenrechtenorganisatie werd hij onterecht vastgehouden omdat hij een drone gebruikte. De Venezolaanse president Nicolas Maduro, die regelmatig uithaalt naar het 'Amerikaanse imperialisme', verklaarde dat de ontmoeting met de Amerikaanse delegatie 'respectvol, hartelijk en diplomatisch' was verlopen, zonder meer details te geven over de besproken onderwerpen. De Verenigde Staten hebben de herverkiezing van Maduro als president in 2018 niet erkend, en probeerden hem van de macht te verdrijven. Zo voerden ze sancties in waardoor Venezuela geen olie meer kon uitvoeren naar de VS. Mogelijk komt daar verandering in nu de VS geen Russische olie meer willen.