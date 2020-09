In de stad in deelstaat Kentucky zijn woensdag duizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren omdat slechts één van de agenten die betrokken was bij de dood van Breonna Taylor, in maart van dit jaar, wordt vervolgd. Die vervolging houdt echter geen rechtstreeks verband met de dood door politiekogels van Taylor.

Demonstranten zijn in meerdere steden in de Verenigde Staten de straat opgegaan uit ongenoegen over het besluit om maar één van de drie politieagenten te vervolgen die betrokken waren bij de dood van Breonna Taylor (26).

In Louisville was de politie tussengekomen en had in de namiddag verschillende mensen opgepakt. 's Avonds werden flitsgranaten gebruikt om demonstranten uit een park te verdrijven waar een monument voor Taylor werd opgericht. De burgemeester had ook een avondklok afgekondigd.

Bij de protesten werden twee agenten neergeschoten, bevestigde Robert Schroeder, interimtopman van de politie. Hij omschreef het als een 'zeer ernstige en zeer gevaarlijke situatie'. Een van de agenten is stabiel, de tweede wordt geopereerd. Beider verwondingen zijn niet-levensbedreigend.

Agent Brett Hankison, in juni al ontslagen, is aangeklaagd omdat hij bij de interventie die leidde tot de dood van Taylor haar buren nodeloos in gevaar bracht door in het rond te schieten. De twee andere agenten, die de fatale schoten zouden hebben gelost, worden niet vervolgd. De aanklager wijst erop dat zij uit wettelijke zelfverdediging gehandeld zouden hebben.

Ook in New York, Boston, Washington en Los Angeles kwamen mensen op straat. De zaak lag mee aan de basis van de recente protesten tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten.

