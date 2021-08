Buiten de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben zich donderdag twee explosies voorgedaan. Dat bevestigde woordvoerder van het Pentagon John Kirby op Twitter. Volgens nieuwszender Al-Jazeera zouden elf mensen om het leven zijn gekomen bij de eerste explosie.

'We kunnen bevestigen dat de explosie bij de Abbey Gate het resultaat was van een complexe aanval waarbij een aantal Amerikaanse en burgerslachtoffers zijn gevallen. We kunnen ook minstens één andere explosie bevestigen in of nabij het Baron Hotel, op korte afstand van Abbey Gate', aldus woordvoerder van het Pentagon John Kirby op Twitter. Hij stelt bijkomende details te geven zodra dat mogelijk is. Bij de eerste aanslag zouden volgens Al-Jazeera minstens elf doden gevallen zijn. Sky News laat dan weer weten dat de taliban het hebben over 13 doden. Verschillende Amerikaanse militairen zouden gewond geraakt zijn.

Volgens de eerste berichten vond de eerste explosie plaats aan de Abbey Gate-ingang, waar Britse troepen de voorbije dagen gestationeerd waren. Het is een van de drie gates die waren gesloten na waarschuwingen voor terreurdreiging. Onbevestigde berichten hebben het over een zelfmoordaanslag en geweerschoten.

De Britse premier Boris Johnson roept intussen donderdag een crisivergadering samen in Downing Street, aldus zijn woordvoerder. De Amerikaanse president Joe Biden wordt in de Situation Room in het Witte Huis op de hoogte gehouden,samen met Defensieminister Lloyd Austin en minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken, aldus CNN.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Terreurdreiging

Onder andere de Verenigde Staten hadden gewaarschuwd voor een terreurdreiging aan de internationale luchthaven Hamid Karzai. Verschillende landen riepen donderdag mensen op om weg te gaan én blijven van het vliegveld van Kaboel wegens terreurdreiging.

Die zouden afkomstig zijn van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). Deze groep is circa zes jaar geleden in de regio opgedoken en is onder meer in het oosten van Afghanistan actief. De door uiterst bloedige aanslagen beruchte groep claimt dat het banden heeft met andere takken van IS. De groep is herhaaldelijk in gevecht geraakt met de taliban.

Evacuaties

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei vanochtend op een persconferentie dat de dreiging van een zelfmoordaanslag een van de redenen was voor de Belgische regering om woensdag te beslissen om de evacuatiemissie 'Red Kite' in Afghanistan stop te zetten.

Veel mensen zijn de voorbije dagen samengekomen aan de poorten van de luchthaven, in de hoop om geëvacueerd te worden uit Afghanistan, waar de taliban de macht gegrepen hebben. De taliban hadden laten weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld.

Volgens de Russische ambassadeur zijn rond de luchthaven van Kaboel de voorbije dagen een vijftigtal burgers omgekomen. 'Er heerst chaos, de Amerikanen kunnen daar echt niets beveiligen', zegt Dmitri Sjirnov, de Russische ambassadeur in Kaboel.

