Tusk voert bilaterale gesprekken op EU-top

In Brussel is de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders over de benoeming van nieuwe leiders van de Europese Unie opnieuw onderbroken. Dat heeft de woordvoerder van voorzitter Donald Tusk zondagavond gemeld.

Donald Tusk (midden) op de EU-top voor jobs, 30 juni 2019. © Reuters