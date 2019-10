Turkse troepen zijn woensdag begonnen de grens in het noordoosten van Syrië over te steken om Koerdische strijders terug te drijven. Dat heeft een Turkse functionaris aan het persagentschap Bloomberg gezegd. De functionaris, die anoniem wenste te blijven, gaf geen verdere details.

De Turkse regering had eerder woensdag al gezegd dat het offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië "binnenkort" zou beginnen. Ook de met Turkije verbonden Syrische rebellen verplaatsten hun troepen naar het betrokken gebied. Het offensief richt zich tegen Koerdische troepen ten oosten van de Eufraat.

De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) controleren daar een groot gebied aan de grens met Turkije. Ankara beschouwt de militie als een terreurorganisatie. De YPG is tegelijk een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) in Syrië. Washington heeft echter aangekondigd zijn troepen uit het betrokken grensgebied terug te trekken.