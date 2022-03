De aanklager van Istanboel heeft gevraagd om het dossier over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi te sluiten, om het dossier naar Saoedi-Arabië over te brengen. Dat berichten Turkse media.

Volgens het persagentschap DHA zei de procureur dat de 'zaak aansleept omdat de bevelen van het hof niet kunnen worden uitgevoerd, aangezien de verdachten buitenlandse burgers zijn'. Het proces tegen 26 Saoediërs, beschuldigd van de moord op de journalist, startte in juli 2020, in hun afwezigheid. De volgende hoorzitting is gepland op 7 april.

Khashoggi werd in oktober 2018 met een list naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel gelokt. Hij is nooit meer levend gezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saoedische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om regimecriticus Khashoggi uit te schakelen.

De moord op Khashoggi vergiftigde de relaties tussen Turkije en Saoedi-Arabië. Sinds enkele maanden zoekt Ankara, dat kampt met ernstige economische moeilijkheden, meer toenadering tot Riyad.

