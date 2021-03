Een Turkse procureur heeft vrijdag tot vier jaar cel gevorderd tegen vier medewerkers van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Hij beschuldigt hen van 'smaad' aan president Recep Tayyip Erdogan in een karikatuur die vorig jaar gepubliceerd werd.

Dat meldt het staatspersbureau Anadolu.

De publicatie van de karikatuur in oktober 2020, waarbij een goedlachse Erdogan wordt afgebeeld terwijl hij de jurk van een gesluierde vrouw optilt, had de woede opgewekt van Erdogan in een context van hevige diplomatieke spanningen tussen Ankara en Parijs.

De geviseerden van de procureur zijn de karikaturiste Alice Petit en drie verantwoordelijken van het blad.

De Turkse procureur noemt de tekening 'vulgair, obsceen en schandelijk' en betwist dat dit iets te maken heeft met vrijheid van meningsuiting of vrijheid van de pers.

De aanklacht is nog niet officieel door de Turkse rechtbank aanvaard. Pas als dat gebeurt, kan een proces officieel van start gaan.

NGO Reporters sans frontières (Reporters zonder Grenzen) heeft de aanklacht al verworpen. De groep verwijt Turkije om de 'censuur uit te breiden buiten de grenzen van het land'.

Volgens de NGO staat Turkije op rang 154 van 180 inzake persvrijheid.

