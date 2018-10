Turkse procureur: 'Khashoggi werd meteen na aankomst gewurgd en daarna in stukken gesneden'

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd meteen na zijn aankomst in het Saoedische consulaat in Istanboel gewurgd en vlak daarna in stukken gesneden. Dat heeft de procureur-generaal van Istanboel, Irfan Fidan, woensdag gemeld. Het lichaam van Khashoggi werd gedumpt, zei Fidan voorts. De procureur benadrukte ook de 'voorbedachtheid' van de moord.