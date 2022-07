Turkse president Erdogan dreigt opnieuw NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland te ‘bevriezen’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag opnieuw gedreigd om het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland te ‘bevriezen’ als ze niet voldoen aan de maatregelen die Turkije hen oplegt.

Tijdens de NAVO-top in Madrid eind juni riep Erdogan de twee landen op om “hun deel te doen” in de strijd tegen Koerdische organisaties in het noorden van Syrië, die hij van terrorisme beschuldigt. “We hebben een heel duidelijk standpunt als het gaat over de uitbreiding van de NAVO. Ik wil er nogmaals aan herinneren dat we het proces bevriezen als deze landen niet de noodzakelijke maatregelen nemen om aan onze voorwaarden te voldoen”, zo verklaarde Erdogan aan de pers tijdens een regeringsbijeenkomst. “We stellen vast dat vooral Zweden geen al te goede reputatie heeft als het daarop aankomt”, voegde hij daaraan toe.

De Turkse president vertrekt maandagavond naar de Iraanse hoofdstad Teheran waar hij dinsdag de Russische president Vladimir Poetin en de Iraanse president Ebrahim Raisi zal ontmoeten. Hij hoopt er groen licht te krijgen voor een gewapende interventie in het noordwesten van Syrië. Turkije dreigt al sinds eind mei om een 30 kilometer lange “veiligheidszone” in te richten langs de grens. Teheran en Moskou lieten al weten gekant te zijn tegen dat plan. Rusland, Turkije en Iran zijn drie grote spelers in de Syrische oorlog die sinds 2011 gaande is. Rusland en Iran steunen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, terwijl Turkije de kant van de rebellen kiest.