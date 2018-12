Turkse president Erdogan bekritiseert 'buitensporig' geweld tegen 'gele hesjes'

Erdogan zei 'bezorgd' te zijn omtrent het optreden van de politie tegen de manifestanten. 'Chaos heerst in straten van talrijke Europese landen, te beginnen in Parijs. Televisiestations en kranten spuien beelden van brandende auto's, geplunderde winkels en het nog gewelddadiger antwoord van de politie tegen de betogers', zei de Turkse president. 'Zij die onze politie onderdrukking hebben aangewreven, zullen zien wat hun politieagenten nu doen.'

De 'chaotische scènes' in Parijs, Brussel en andere steden tonen dat Europa 'gezakt is bij een test naar democratie, mensenrechten en vrijheid', meende Erdogan. Hij voegde eraan toe dat zijn land gekant is 'tegen zowel de door de betogers veroorzaakte chaotische scènes als tegen het buitensporig geweld waarmee zij te maken krijgen'.