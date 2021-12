De Turkse politie heeft een explosief aangetroffen onder een voertuig van een politieman die normaal van dienst zou zijn op een bijeenkomst van president Recep Tayyip Erdogan. Dat melden Turkse media.

Het explosief werd aangetroffen onder de wagen van de agent. Dat gebeurde in de provincie Mardin, 200 kilometer van Siirt, waar de bijeenkomst doorging. Het springtuig werd gevonden vooraleer de agent naar Siirt zou afreizen en werd onschadelijk gemaakt. Er is een onderzoek geopend. 'Nu het aantal nederlagen van de terreurorganisatie toeneemt, wie weet wat we nog te zien zullen krijgen van bekentenissen, verraad en slechtheid', aldus Erdogan op de bijeenkomst. Turkije levert in het zuidoosten van het land al bijna vier decennia lang strijd tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

Het explosief werd aangetroffen onder de wagen van de agent. Dat gebeurde in de provincie Mardin, 200 kilometer van Siirt, waar de bijeenkomst doorging. Het springtuig werd gevonden vooraleer de agent naar Siirt zou afreizen en werd onschadelijk gemaakt. Er is een onderzoek geopend. 'Nu het aantal nederlagen van de terreurorganisatie toeneemt, wie weet wat we nog te zien zullen krijgen van bekentenissen, verraad en slechtheid', aldus Erdogan op de bijeenkomst. Turkije levert in het zuidoosten van het land al bijna vier decennia lang strijd tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).