Het Turkse parlement heeft donderdag een militaire interventie in Libië goedgekeurd. Het parlement stemde voor een eenjarig mandaat om troepen in te zetten in Libië, waar een burgeroorlog verder escaleert.

Er waren 325 stemmen voor en 184 tegen. Het is niet onverwacht dat de militaire operatie wordt goedgekeurd. De AKP van president Recep Tayyip Erdogan die aan de macht is in Turkije en de uiterstrechtse bondgenoot MHP hebben een parlementaire meerderheid. Het parlement besprak de motie tijdens een spoedzitting.

De regering kan nu zelf beslissen over de timing, de omvang van de troepeninzet en het aantal troepen dat gestuurd zal worden. Turkije is een bondgenoot van de door de VN gesteunde regering van nationale eenheid in Tripoli. Volgens Ankara is het die regering die vroeg om de Turkse troepen. De internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj strijdt om de macht met een rivaliserende regering in het oosten van het land, die geleid wordt door de militaire leider Khalifa Haftar.