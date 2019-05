Turkse oppositie wil presidents- en parlementsverkiezingen van 2018 laten annuleren

'Als de kiescommissie zegt dat de verkiezing van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu in Istanbul twijfelachtig is, dan is de verkiezing van meneer Recep Tayyip Erdogan ook twijfelachtig', klinkt het.

Ekrem Imamoglu © belga