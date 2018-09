Turkse oppositie heeft vragen bij vliegtuig van 500 miljoen dat Erdogan kreeg van Qatar

'Qatar verkocht dit vliegtuig, voor zover ik weet was het voor een bedrag rond 500', zei Erdogan volgens de krant Hurriyet, zonder een volledig cijfer te noemen. De Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani hoorde dat Turkije interesse had in de Boeing 747-8, en besloot volgens Erdogan het toestel cadeau te geven. 'Dit vliegtuig is niet van mij, het is eigendom van de staat van de Turkse republiek', zei hij. De Republikeinse Volkspartij (CHP), de grootste oppositiepartij, heeft bedenkingen bij het vliegtuig en beweerde eerder dat de regering het betaald heeft met het geld van de belastingbetaler.

CHP-leider Kemal Kilicdaroglu en wetgever Gamze Tascier stellen zich vragen bij het hoge prijskaartje, op het moment dat Turkije kampt met een valutacrisis. Zij en ook de media tweetten erover met de hashtag Ucan Saray (vliegend paleis). 'Als het staatseigendom is, laat de burgers dan aan boord komen. Mag een burger aan boord gaan? Nee', zei Kilicdaroglu in een televisie- interview, waarin hij Erodgan opriep het vliegtuig terug te geven.

Erdogan heeft zwaar uitgehaald naar de CHP en heeft gezegd dat hij hen aangeklaagd heeft. 'Ze zullen kruipen van gerechtszaal naar gerechtszaal. Allemaal, ook hun partijleider. Hij schandaliseert ons, maar wij zijn de rechtszaken aan het winnen. Hij wordt niet moe van betalen, we zullen niet moe worden van te winnen.' Ankara en Foha hebben de afgelopen jaren de banden aangehaald. In augustus beloofde de emir van Qatar tijdens een bezoek aan Erdogan nog om 15 miljard dollar te investeren in Turkije.