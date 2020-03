Turkse militairen dwingen migranten letterlijk om de grens met Europa illegaal over te steken. De Griekse staatszender ERT toonde zaterdag video's waarop te zien is hoe de soldaten migranten slaan en schoppen om hen naar de Griekse grens te drijven.

Op de beelden is ook een rookbom te zien, en wolken traangas van projectielen die van Turkse zijde in de richting van de Griekse grens over de hekken worden afschoten.

's Nachts hadden migranten geprobeerd om het grenshek in brand te steken om naar Griekenland te kunnen trekken. Volgens de Griekse veiligheidsdiensten is vrijdagnacht en zaterdagnacht meermaals verhinderd dat migranten de grens overstaken. In totaal werden 27 personen opgepakt.

Twee nieuwe kampen

Griekenland heeft intussen besloten om twee nieuwe tijdelijke opvangkampen te bouwen voor de honderden migranten die de voorbije dagen op de Griekse eilanden zijn aangekomen. De inwoners van een stad in de regio van Serres waar volgens de geruchten het nieuwe kamp zou komen, hebben deze week al geprotesteerd tegen de komst ervan.

Meer dan 1.700 migranten zijn deze week toegekomen op Lesbos en op vier andere eilanden in de Egeïsche Zee. In de overbevolkte vluchtelingenkampen verblijven nu al 38.000 migranten in precaire omstandigheden.

