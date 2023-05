Turkse lira verliest terrein na overwinning Erdogan

De waarde van de Turkse lira is maandag gezakt na de overwinning van Recep Tayyip Erdogan bij de presidentsverkiezingen in Turkije. De nationale munt staat nu bijna weer op zijn laagste peil ooit. De beurs van Turkije reageerde wel positief en stond maandag 3,8 procent hoger. Vooral staatsbedrijven zoals Turkish Airlines en Aseslan Elektronik zagen hun beurskoers stijgen.

Beleggers kijken uit naar de aanstelling van een nieuw economisch team “dat internationale geloofwaardigheid” zal hebben zoals Erdogan beloofde, schrijft het persagentschap Bloomberg. Turkije hanteerde tot nu toe een onorthodox beleid door de rente te verlagen om de torenhoge inflatie te bekampen. Economisten raden net het tegenovergestelde aan, om zo de vraag af te remmen en de prijzen af te koelen. De lira zakte maandag met 0,4 procent tot 20,05 lira voor 1 dollar, bijna het laagste niveau ooit. Analisten verwachten dat de munt verder zal zakken tot zelfs 28 lira voor 1 dollar tegen het einde van het jaar als Erdogan zijn beleid niet wijzigt.

De president was al twintig jaar aan de macht en mag er na de verkiezingsoverwinning van zondag nog eens vijf jaar bijdoen. Maar de Turkse economie staat er niet goed voor: het land kampte vorig jaar met een inflatie van meer dan 80 procent die intussen gedaald is maar nog altijd meer dan 40 procent bedraagt. Tegelijk besteedde de nationale bank het afgelopen anderhalf jaar 200 miljard dollar aan het ondersteunen van de munt. Er is ook veel overheidsinterventie, met bijna dagelijks nieuwe maatregelen. Dat schrikt buitenlandse investeerders af.