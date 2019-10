De Europese Unie gaat volgende week bekijken of er sancties moeten genomen worden tegen Turkije als gevolg van het offensief in Syrië. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Amélie de Montchalin vrijdag op de Franse radiozender France Inter laten verstaan.

'Natuurlijk ligt dat op tafel', antwoordde de Montchalin op een vraag over de mogelijkheid van Europese sancties. 'Dat wordt volgende week besproken op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders.'

Turkije lanceerde woensdag een militaire operatie tegen de Koerdische strijders in het noorden van Syrië. De inval ontlokte scherpe kritiek vanuit de Europese Unie. De Koerdische strijders waren een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat, maar Ankara beschouwt hen als "terroristen" en dreigde ermee een vluchtelingenstroom naar de EU te ontketenen indien de EU het hard wil spelen.

Frankrijk was één van de EU-lidstaten die het offensief heeft veroordeeld. 'We gaan niet machteloos blijven toezien in een situatie die choquerend is voor de burgers, de Vrije Syrische Strijdkrachten (de alliantie waar de Koerdische militie YPG deel van uitmaakte, nvdr) en de stabiliteit van de regio', aldus de Montchalin.

De staatshoofden en regeringsleiders houden op donderdag en vrijdag een Europese top in Brussel. Maandag reeds komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen in Luxemburg.