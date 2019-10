De Europese Unie gaat volgende week bekijken of er sancties moeten genomen worden tegen Turkije als gevolg van het offensief in Syrië. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zware sancties klaar.

'Natuurlijk ligt dat op tafel', antwoordde de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Amélie de Montchalin op een vraag over de mogelijkheid van Europese sancties. 'Dat wordt volgende week besproken op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders.'

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zware sancties klaar tegen Turkije, aldus de Amerikaanse minister van Economie Steven Mnuchin. 'Donald Trump heeft de intentie een decreet te ondertekenen om Turkije af te schrikken zijn offensief voort te zetten, aldus Mnuchin. 'Het gaat om zware sancties. Ik hoop dat we ze niet moeten gebruiken, maar we kunnen de Turkse economie neutraliseren indien nodig.'

Turkije lanceerde woensdag een militaire operatie tegen de Koerdische strijders in het noorden van Syrië. De inval ontlokte scherpe kritiek vanuit de Europese Unie. De Koerdische strijders waren een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat, maar Ankara beschouwt hen als "terroristen" en dreigde ermee een vluchtelingenstroom naar de EU te ontketenen indien de EU het hard wil spelen.

Frankrijk was één van de EU-lidstaten die het offensief heeft veroordeeld. 'We gaan niet machteloos blijven toezien in een situatie die choquerend is voor de burgers, de Vrije Syrische Strijdkrachten (de alliantie waar de Koerdische militie YPG deel van uitmaakte, nvdr) en de stabiliteit van de regio', aldus de Montchalin.

De staatshoofden en regeringsleiders houden op donderdag en vrijdag een Europese top in Brussel. Maandag reeds komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen in Luxemburg.

Rusland blokkeert verklaring VN-Veiligheidsraad

Rusland heeft vrijdag bij de Verenigde Naties een Amerikaans ontwerp voor een verklaring van de VN-Veiligheidsraad tegengehouden. Dat werd bij diplomatieke bronnen vernomen. De verklaring zou Turkije oproepen om zijn militaire offensief in Noord-Syrië te beëindigen.

Moskou onderbrak de procedure om de tekst te aanvaarden. Het ontwerp riep in zijn initiële versie Ankara alleen op om diplomatie voorrang te geven op militair ingrijpen, maar de tekst werd verhard na tussenkomsten van een aantal leden van de VN-Veiligheidsraad.

11.11.11 roept op tot Europese actie

'Europa kan in dit alles geen passieve toeschouwer zijn. De Turkse militaire inval dreigt te leiden tot een enorme humanitaire crisis, grote aantallen Syriërs die op de vlucht moeten slaan en een comeback van Islamitische Staat', waarschuwt de Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking 11.11.11.

De organisatie hoopt dat de vijf Europese landen die in de vijftien-koppige VN-Veiligheidsraad zetelen de opties verkennen om internationale observatoren te ontplooien in het Turks-Syrische grensgebied en de mogelijkheid van sancties tegen Turkije bespreken.

Ook moet de onvoorwaardelijke toegang voor humanitaire organisaties ten allen tijde verzekerd blijven, want die zou in het gedrang komen door het conflict.

Daarnaast zouden er volgens schattingen van de Verenigde Naties tot 340.000 Syriërs op de vlucht kunnen slaan voor het oorlogsgeweld. Om de druk van de vluchtelingen in Turkije te verlichten, moet Europa tegelijk ook de nodige financiële middelen voor kwaliteitsvolle opvang verzekeren (vooral op de Griekse eilanden) en grotere aantallen Syrische vluchtelingen hervestigen.

De creatie van een zogenaamde Turkse "safe zone" kan er volgens 11.11.11 ook toe leiden dat de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije nog meer onder druk gezet worden om terug te keren naar Syrië. Die gebeurt namelijk niet zo vrijwillig, zo blijkt volgens de organisatie uit verschillende getuigenissen die ngo's de afgelopen maanden verzamelden.

Bovendien zou 83 procent van de Syrische vluchtelingen in Turkije niet afkomstig zijn van het noordoosten, waardoor critici Erdogan ervan beschuldigen de demografische kaart van het gebied te willen hertekenen en manipuleren, ten nadele van de Syrische Koerden.

De EU moet Turkije duidelijk maken dat de situatie in Syrië nog steeds niet veilig is voor de terugkeer van vluchtelingen, dat ze niet zal meewerken aan terugkeerprogramma's zolang niet voldaan is aan de VN-criteria, aldus 11.11.11. Ten slotte hekelt de organisatie ook de situatie dat Koerden hun troepen nu zullen concentreren aan de Turkse grens waardoor de bewaking van meer dan 10.000 IS-strijders verwaarloosd dreigt te worden.