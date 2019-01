Turkse ICIJ-journaliste veroordeeld wegens onderzoek naar belastingparadijzen

Dat heeft een rechtbank in Istanboel volgens Turkse mediaberichten dinsdag verordend. Ünker zou volgens de rechter met haar onderzoek parlementsvoorzitter Binali Yildirim en zijn zoon belasterd hebben. Yildirim was tot voor kort premier van Turkije.

Als lid van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dat in het kader van de Paradise Papers de omstreden praktijken met postbusbedrijven in belastingparadijzen onderzoekt, was Ünker dubieuze Turkse firma's met zetel in Malta op het spoor gekomen.

Enkele aanwijzingen leidden naar de zoon van Binali Yildirim. De Paradise Papers zijn miljoenen bestanden en documenten van juridisch adviesbureau Appleby en trustkantoor Estera die gelekt zijn naar de Süddeutsche Zeitung. Die zijn daarop via het ICIJ gedeeld met media in 67 landen, waaronder De Tijd en Knack in België.

De advocaat van Ünker, Abbas Yalcin, zei dat het vonnis nog niet rechtgeldig is en dat Ünker beroep zal aantekenen. Een andere advocaat, Tora Pekin, zei dat het bestaan van de bedrijven in Malta 'voorwerp van publieke kritiek is en daarom nieuwswaarde had'. Ünker heeft het recht om er verslag over uit te brengen. 'Deze berichten kunnen niet het onderwerp van een beschuldiging zijn. Journalistiek is geen misdaad', zei hij.

Ünker zelf zei volgens Cumhuriyet dat ze haar werk als journaliste had gedaan. 'De reeks berichten verwijzen naar publieke figuren en niet alleen naar Binali Yildirim. Yildirim had het recht op weerwoord. Ik eis mijn vrijspraak'. Met de hulp van de in 2017 gelekte 13,4 miljoen bestanden hadden internationale media financiële transacties bekendgemaakt van politici, bekende figuren en bedrijven via postbusbedrijven. Deze zijn niet noodzakelijkerwijs illegaal, maar kunnen worden gebruikt voor belastingontwijking.