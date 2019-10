Turkije is aan een grond- en luchtoffensief in het noorden van Syrië begonnen. Mede op vraag van België komt er donderdag een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad.

'De Turkse troepen hebben zonet samen met het Syrische nationale leger, #OperationPeaceSpring gelanceerd tegen PKK/YPG en Daesh (het Arabische acroniem van IS, red.). Onze missie heeft als doel de creatie van een toegangsweg voor terroristen tegen te gaan aan onze zuidelijke grens en vrede in de regio te brengen', aldus Erdogan in een Engelstalige tweet op woensdag.

Turkse militairen zijn woensdag samen met Turks-gezinde Syrische milities het noordoosten van Syrië binnengedrongen in het kader van een grondoffensief van Ankara tegen Koerdische milities, zo heeft ook het Turkse ministerie van Defensie gezegd. Volgens diverse media zouden de Turkse troepen op minstens drie plaatsen aan de grens Syrië zijn binnengevallen. De Koerden zelf meldden dat ze het Turkse offensief zouden teruggedrongen hebben.

De operatie, die internationaal veroordeeld wordt, zal de terreurdreiging tegen Turkije stoppen en een veilige zone op poten zetten, zodat Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar huis, aldus Erdogan nog. 'We gaan de territoriale integriteit van Syrië bewaren en lokale gemeenschappen bevrijden van terroristen', aldus de president nog.

Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn in de eerste uren van het Turkse offensief in Syrië woensdag minstens vijftien mensen omgekomen, onder wie acht burgers van wie twee kinderen waren.

De andere doden zijn strijders van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten, aldus het SOHR. Nog eens meer dan veertig andere mensen, onder wie dertien burgers, liepen verwondingen op. De pro-Koerdische media-activisten van het Rojava maakten op gezag van Koerdische veiligheidsbronnen gewag van vijf omgekomen burgers.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Op woensdag kwamen berichten binnen van explosies en bombardementen. De Turkse staatstelevisie TRT heeft gemeld dat het Turkse leger vijf doelwitten heeft aangevallen in Ras al-Ain, in het noordoosten van Syrië aan de Turkse grens. De zender toonde ook beelden van F-16's die opstegen van een militaire basis in Diyarbakir.

Een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische strijders, meldde op Twitter dat Turkse gevechtsvliegtuigen burgerdoelwitten gebombardeerd hebben. 'Er is enorm veel paniek bij de mensen in de regio', aldus de woordvoerder. Het gaat om het derde offensief van Turkije tegen de Syrisch-Koerdische milities in drie jaar tijd.

De Amerikaanse president Donald Trump zei in een eerste reactie op de Turkse inval in Syrië dat de Verenigde Staten deze aanval niet goedkeuren. 'De Verenigde Staten hebben het Turkije duidelijk gemaakt dat deze operatie een slecht idee is', aldus Trump in een verklaring. In een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zondag, had Trump echter wel zijn steun uitgesproken voor de aanval, om dat na zware interne en internationale kritiek later te nuanceren.

'Er zijn geen Amerikaanse soldaten in de regio', gaat Trump verder. 'Van de eerste dag dat ik de politieke arena betrad heb ik duidelijk gemaakt dat ik deze eindeloze, zinloze oorlogen niet wilde voeren, vooral deze die de Verenigde Staten niet ten goede komen.'

Nog volgens Trump heeft Turkije beloofd burgers en religieuze minderheden, onder wie christenen, te zullen beschermen. Erdogan verzekerde ook dat er geen humanitaire crisis zal plaatsvinden. 'En we zullen hen houden aan die belofte', klinkt het in Washington.

VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdag samen voor een spoedzitting over het Turkse offensief. De vergadering achter gesloten deuren komt er op vraag van België, Frankrijk, Duitsland, Polen en het VK, bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken.

De Belgische regering veroordeelt de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) woensdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Het Elysée meldde eerder ook al dat de Franse president Emmanuel Macron dinsdag een ontmoeting had met een Syrische Koerdische leider in Parijs, waar hij zijn steun heeft uitgesproken voor de Syrische Democratische Strijdkrachten, die belangrijke partners zijn in de strijd tegen IS. Frankrijk zou ook speciale strijdkrachten ontplooid hebben in het noordoosten van Syrië, dat gecontroleerd wordt door de SDF.

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas laat weten het offensief te veroordelen. 'Turkije zal zo de regio verder destabiliseren en riskeert de heropleving van IS in de hand te werken', zei hij. 'We roepen Turkije op zijn offensief te stoppen en de vredeshandhaving op een vreedzame manier voort te zetten.'

Akcakale, op de grens tussen Turkije en Syrië, op 9 oktober 2019. © AP/Isopix

Juncker vraagt 'terughoudendheid'

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is niet opgezet met de Turkse inval in Syrië. Dat zei hij woensdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in het Europees Parlement. 'Ik roep Turkije op zich terughoudend op te stellen en om te stoppen met de militaire acties die al bezig zijn. Dit zal niet tot goede resultaten leiden.'

'Dit zal niet tot goede resultaten leiden', zei voorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het Europees Parlement. 'En als het plan is om tot een veilige zone te komen, verwacht niet dat de Europese Unie daaraan zal bijdragen. De EU wil enkel bijdragen voor échte politieke transitie.'

NAVO

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu laat volgens het Turkse staatspersagentschap Anadolu ook weten dat 'Operatie Vredeslente' plaatsvindt in overeenstemming met de internationale wetgeving, het VN-charter, de resoluties van de VN-Veiligheidsraad in de strijd tegen het terrorisme. Turkije zal volgens Bloomberg de leden van de Veiligheidsraad op de hoogte brengen van het offensief.

Vrijdag staat een bezoek gepland van de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg aan de Turkse stad Istanboel.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan in een telefoongesprek gewaarschuwd bij het begin van het Turkse militaire offensief in Syrië. Poetin benadrukte 'het belang van het garanderen van de eenheid en de territoriale integriteit van Syrië, en van het respect voor zijn soevereiniteit', meldt het Kremlin.

Het telefoongesprek vond plaats vlak voor de inval in Syrië, meldden Turkse officiële bronnen al. Volgens die bronnen bedankte Erdogan daarin de Russische president voor zijn constructieve houding.

Ankara verwerpt kritiek van Golflanden die in Jemen 'evenveel burgers hebben gedood'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu heeft woensdag de kritiek van sommige Golflanden op het offensief in Syrië verworpen en beschuldigt diezelfde landen ervan 'evenveel burgers te hebben gedood en uitgehongerd' in Jemen.

'Jullie hebben evenveel burgers gedood en uitgehongerd in Jemen. Met welk recht verzetten jullie zich nu tegen deze operatie', verklaarde Cavusoglu. Hij verwees hiermee waarschijnlijk naar de kritiek van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en naar het conflict dat Jemen nu al meer dan vier jaar in de greep houdt. Dat conflict kostte inmiddels aan tienduizenden mensen, onder wie heel wat burgers, het leven en wordt door de Verenigde Naties vaak omschreven als de ergste humanitaire crisis ter wereld van dit moment.

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uitten beide woensdagavond forse kritiek op het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië. Volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken riskeert de Turkse 'agressie' 'negatieve gevolgen te hebben voor de veiligheid in en de stabiliteit van de regio' en dreigt het de 'inspanningen te ondermijnen' die worden geleverd in de strijd tegen IS.