Turks parlement stemt deze week over Zweedse NAVO-toetreding

Het Turkse parlement stemt deze week over de Zweedse toetreding tot de NAVO. Dat hebben Turkse media maandag bericht. Het Franse persagentschap AFP vernam van een parlementaire bron dat de ratificatie donderdag zou kunnen plaatsvinden.

De private nieuwszender CNN Turk schoof eerder op maandag dinsdag naar voren als datum voor de stemming, terwijl NTV gewag maakte van deze week zonder een precieze datum te geven.

Ankara houdt de westerse bondgenoten al meer dan een jaar aan het lijntje over de ratificatie van de Zweedse toetredingsprotocollen. Als het Turkse parlement groen licht geeft voor het Zweedse NAVO-lidmaatschap, blijft alleen Hongarije over als obstakel op de weg van Stockholm naar de defensiealliantie.

Turkije en Hongarije zijn de laatste NAVO-leden die de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap nog moeten goedkeuren. Ankara lag maandenlang dwars omdat Stockholm niet voldoende zou ingrijpen tegen in Zweden actieve militante Koerdische groeperingen die Turkije als terroristisch bestempelt.

Na toegevingen van de kant van Zweden kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eind oktober 2023 aan dat hij de ratificatie door het Turkse parlement mogelijk zou maken, maar begin december koppelde hij daar de bijkomende voorwaarde aan dat de Verenigde Staten moderne F-16-gevechtsvliegtuigen aan Turkije zouden leveren.

De commissie voor buitenlandse betrekkingen van het Turkse parlement keurde de toetredingsprotocollen van Zweden tot de NAVO eind december goed, maar nu moet het voltallige parlement die nog goedkeuren. Zweden en Finland vroegen in mei 2022 het NAVO-lidmaatschap aan naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. De Finse toetreding werd in april vorig jaar door alle NAVO-landen goedgekeurd. Voor toetreding is unanimiteit nodig.