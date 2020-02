Turkije voert artilleriebombardementen uit op stellingen van het Syrische regeringsleger, nadat donderdag meer dan twintig Turkse militairen omkwamen bij een luchtaanval in de provincie Idlib. Dat zeggen twee Turkse overheidsfunctionarissen vrijdag.

Donderdagavond werd bekend dat zeker 29 Turkse militairen door een luchtaanval zijn omgekomen in de Syrische provincie Idlib. Dat zei Rahmi Dogan, de gouverneur van de zuidelijke Turkse provincie Hatay, die grenst aan Syrië.

Volgens de gouverneur zijn verschillende zwaargewonde militairen overgebracht naar een ziekenhuis in Hatay. Bronnen zeggen dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn staf crisisberaad hebben gehouden vanwege de aanval. Die zou zijn uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad. Een diplomatieke bron meldt dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft gebeld met NAVO-topman Jens Stoltenberg. Het is onduidelijk wat precies is besproken.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldde eerder dat zeker 34 Turkse militairen zijn gedood in Idlib. Daar hebben opstandelingen die tegen Assad vechten na een burgeroorlog van negen jaar hun laatste bolwerk. Het leger van Assad rukt de laatste weken steeds verder op in Idlib. Dat offensief heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije, dat al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Zo'n 950.000 mensen zouden op de vlucht zijn voor het geweld.

Erdogan roept bijzondere veiligheidsraad samen over Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag een bijzondere veiligheidsraad bijeengeroepen om de situatie in het noordwesten van Syrië te bespreken. Dat meldden verschillende media.

Volgens de zenders NTV en CNN-Türk zat Erdogan donderdagavond in Ankara een vergadering voor met hooggeplaatsten.

