Turkije heeft beschuldigingen van Washington tegen president Recep Tayyip Erdogan woensdag als 'leugens' afgedaan. De Verenigde Staten hadden de Turkse president 'antisemitische' uitspraken verweten in verband met de Israëlische aanvallen op de Gazastrook.

'Onze president van antisemitisme beschuldigen komt voort uit een onlogische en valse benadering. Het is een leugen die tegen onze president wordt geuit', twitterde Omer Celik, de woordvoerder van de conservatief-islamitische regeringspartij AKP.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had uitspraken van Erdogan dinsdag als 'antisemitisch' aan de kaak gesteld. Het ministerie riep op 'opruiende opmerkingen' te vermijden 'die tot nog meer geweld zouden kunnen aanzetten' in het Midden-Oosten. 'De Verenigde Staten veroordelen ten zeerste de recente antisemitische uitspraken van president Ergodan ten aanzien van het Joodse volk', schreef Ned Price, woordvoerder van het buitenlandministerie, in een mededeling.

De Turkse president, die zich als een verdediger van de Palestijnse zaak opwerpt, gaf maandag felle kritiek op de Israëlische leiders voor de aanvallen op de Gazastrook. 'Het zijn moordenaars die zelfs kinderen van 5 of 6 jaar oud doden', zei hij. Erdogan haalde ook naar de Amerikaanse president Joe Biden uit voor de diplomatieke steun die hij aan Israël geeft. Hij zei dat er 'bloed kleefde aan de handen' van Biden.

'Onze president van antisemitisme beschuldigen komt voort uit een onlogische en valse benadering. Het is een leugen die tegen onze president wordt geuit', twitterde Omer Celik, de woordvoerder van de conservatief-islamitische regeringspartij AKP. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had uitspraken van Erdogan dinsdag als 'antisemitisch' aan de kaak gesteld. Het ministerie riep op 'opruiende opmerkingen' te vermijden 'die tot nog meer geweld zouden kunnen aanzetten' in het Midden-Oosten. 'De Verenigde Staten veroordelen ten zeerste de recente antisemitische uitspraken van president Ergodan ten aanzien van het Joodse volk', schreef Ned Price, woordvoerder van het buitenlandministerie, in een mededeling. De Turkse president, die zich als een verdediger van de Palestijnse zaak opwerpt, gaf maandag felle kritiek op de Israëlische leiders voor de aanvallen op de Gazastrook. 'Het zijn moordenaars die zelfs kinderen van 5 of 6 jaar oud doden', zei hij. Erdogan haalde ook naar de Amerikaanse president Joe Biden uit voor de diplomatieke steun die hij aan Israël geeft. Hij zei dat er 'bloed kleefde aan de handen' van Biden.