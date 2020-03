Turkije heeft 1.000 speciale politieagenten ingezet aan de grens met Griekenland, om te vermijden dat migranten terug naar Turkije worden gestuurd. Dat zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu.

'We hebben sinds deze ochtend 1.000 volledig uitgeruste speciale politieagenten ingezet om pushbacks te vermijden', aldus Soylu aan journalisten in de Turkse stad Edirne, aan de grens met Griekenland. Volgens de Turkse minister zijn 164 migranten gewond geraakt door toedoen van de Griekse grenspolitie. De gewonden zijn volgens hem voor behandeling in Turkse ziekenhuizen.

'Ze hebben geprobeerd 4.900 mensen terug naar Turkije te duwen', aldus Soylu, die verwees naar het EU-grensagentschap Frontex en Griekenland. De minister waarschuwde ook dat Turkije de grenzen met Syrië kan openen voor vluchtelingen die naar Europa willen, tenzij een einde komt aan het geweld ginds. 'Drie en een half miljoen mensen in Idlib en aan de grenzen van Turkije bevinden zich nu in een moeilijke situatie', aldus Soylu.

'De aanhoudende onmenselijke daden van het regime daar zullen betekenen dat de grenspoorten zullen openen', zei hij. 'Dan zal uiteindelijk iedereen naar Europa trekken.' De minister beklemtoonde nog dat het niet om een 'bedreiging of chantage' gaat.

