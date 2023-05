Turkije stevent af op tweede verkiezingsronde

Turkije stevent af op een ongeziene tweede ronde van de presidentsverkiezingen, zo blijkt maandag uit de officiële gegevens van de Turkse verkiezingsautoriteit. President Recep Tayyip Erdogan staat wel op kop, maar grijpt nipt naast de vereiste meerderheid.

Op basis van 99 procent van de stembussen, komt Erdogan uit op 49,4 procent van de stemmen. Zijn voornaamste tegenstander, Kemal Kilicdaroglu, strandt op 44,96 procent. De ultranationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan moet het met 5,3 procent stellen.

Het lijkt daarmee nagenoeg zeker dat op 28 mei een tweede ronde zal plaatsvinden tussen Erdogan en Kilicdaroglu. ‘Als onze natie een tweede ronde wil, dan zullen we in de tweede ronde winnen’, heeft Kilicdaroglu al verklaard in een reactie op de voorlopige uitslag. Hij maakt zich sterk dat ‘de wil tot verandering in de samenleving meer dan 50 procent’ bedraagt.

‘Ik geloof oprecht dat we ons volk de komende vijf jaar zullen blijven dienen’, klinkt het dan weer bij Erdogan.

Het stemgedrag van Ogans electoraat zou een doorslaggevende factor kunnen zijn in de tweede stemronde. Waarnemers gaan ervan uit dat de aanhangers van Ogan verdeeld zullen stemmen. De politicus heeft voorlopig nog geen oproep gelanceerd om een van de twee overgebleven kandidaten te steunen.