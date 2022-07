Turkije kondigt ‘opvolgingsvergadering’ met Zweden en Finland aan

Turkije, Finland en Zweden komen in augustus opnieuw bijeen om een stand van zaken op te maken met betrekking tot de NAVO-toetreding van Finland en Zweden. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu donderdag bekendgemaakt.

Volgens Cavusoglu moet een ‘permanente commissie’ van Turkse, Zweedse en Finse vertegenwoordigers evalueren hoe het staat met de uitvoering van alle beloftes die werden gedaan in het kader van een memorandum dat eind juni door de drie landen is ondertekend tijdens de NAVO-top in Madrid. ‘Als deze landen de overeengekomen zaken in het memorandum niet uitvoeren (…), zal ons parlement het toetredingsprotocol niet ratificeren’, waarschuwde Cavusoglu, waarmee hij een dreigement herhaalde dat president Recep Tayyip Erdogan maandag al had geuit.

Turkije hield de start van het toetredingsproces van Finland en Zweden aanvankelijk tegen. Ankara beschuldigde beide landen ervan steun te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Koerdische militie in Syrië, YPG. Finland en Zweden ontkenden dat. Een doorbraak kwam er uiteindelijk in de vorm van een memorandum, waarin ze beloofden te zullen samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Dat omvat uitleveringsakkoorden en beloftes om een einde te maken aan wapenembargo’s.