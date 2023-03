Turkije houdt op 14 mei vervroegde verkiezingen

In Turkije zullen op 14 mei (licht) vervroegde parlements- en presidentsverkiezingen plaatsvinden. President Recep Tayyip Erdogan zette zijn handtekening onder het besluit tijdens een ceremonie die op televisie werd uitgezonden.

De verkiezingsdatum wordt officieel wanneer de hoogste verkiezingsautoriteit van het land, YSK, de beslissing van Erdogan goedkeurt. ‘Moge deze beslissing ons land en onze bevolking ten goede komen’, zei Erdogan in een televisietoespraak vanuit het presidentiële paleis in Ankara.

De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor 18 juni. Dat was volgens Erdogan geen ideaal moment omdat in midden juni ook de hadj, de bedevaart van moslims naar Mekka, de schoolvakanties en de toelatingsexamens voor universiteiten plaatsvinden. Dat was een van de belangrijkste redenen om de stembusgang te verplaatsen.

Er werd eerder gespeculeerd dat de verkiezingen zouden worden uitgesteld wegens de verwoestende aardbevingen in het land. Daarbij zijn in Turkije alleen al 46.000 mensen omgekomen. Bijna vier miljoen mensen in elf Turkse provincies zijn ontheemd.

‘We hebben geen tijd te verkiezen’, zei Erdogan bij de ondertekening. Hij beloofde dat zijn regering zal focussen op de heropbouw van de getroffen regio en de compensatie voor de ‘economische, sociale en psychologische schade die de ramp heeft veroorzaakt’. Hij verwierp de kritiek van de oppositie dat zijn regering te traag reageerde op de aardbevingen.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de verkiezingen georganiseerd zullen worden in de getroffen regio. De Turkse oppositieleider Kemal Kilicdaroglu zal het bij de komende presidentsverkiezingen opnemen tegen zittend president Erdogan. Dat maakte een alliantie van zes partijen eerder al bekend.