Turkije hervat controversiële gasexploratie op iddellandse Zee op 9 augustus

Turkije herneemt de aardgasexploratie op de Middellandse Zee op 9 augustus. Dat heeft Ankara aangekondigd. De demarche kan de relaties met Griekenland en Cyprus opnieuw onder druk zetten.

Het Turkse schip Adbulhamid Han begint zijn missie op 9 augustus vanaf de haven van Mersin in het Zuiden van Turkije, luidt het in een communiqué van het Turkse ministerie van Energie. Waar Turkije precies naar gas gaat zoeken is niet bekendgemaakt, maar Ankara had vorige week al laten verstaan de activiteiten snel te hervatten.

‘We verdedigen vastberaden onze rechten op de Middellandse Zee’, zei de Turkse vicepresident Fuat Oktay toen tijdens een bezoek aan Noord-Cyprus, de zelfverklaarde Turkse republiek. Griekenland beschuldigt Turkije er al jaren van illegaal naar gas en olie te zoeken bij de Griekse eilanden. Turkije beweert dat het gebied in het oosten van de Middellandse Zee onder Turkse zeggenschap valt.

De situatie kalmeerde tijdelijk na de start van gesprekken tussen Ankara en Athene in 2021, maar laaiden recent weer op. Beide landen beschuldigen elkaar er bijvoorbeeld ook van elkaars luchtruim te schenden.