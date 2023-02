Turkije getroffen door nieuwe beving met kracht van 5,2

De Turkse provincie Nigde, in het westen van het aardbevingsgebied, is getroffen door een nieuwe aardbeving met een kracht van 5,2. Dat meldt het Kandilli Observatorium in Istanboel.

Het epicentrum van de beving lag in het district Bor, op ongeveer 350 kilometer ten westen van de Turks-Syrische grens. Volgens de burgemeester van de stad Nigde, Emrah Özdemir, is er nog geen schade gemeld. Vicepresident Fuat Oktay laat op Twitter weten dat er teams ter plaatse zijn om de toestand te beoordelen.

Ondertussen werden ook in buurlanden Syrië en Irak een reeks aardbevingen geregistreerd. Er vonden 61 nieuwe bevingen plaats in 24 uur tijd. Het Syrische nationale aardbevingscentrum omschreef de bevingen als zwak en zei in een online verklaring dat de seismologische situatie begint te stabiliseren ondanks het grote aantal bevingen. In het noorden van Irak zijn er dan weer twee bevingen geregistreerd, meldt het Iraakse staatspersbureau INA. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld.

De bevingen hadden een kracht van 4,3 en 4, aldus de Koerdische nieuwssite Rudaw. In Turkije zijn sinds vrijdagavond minstens zeven bevingen met een kracht van meer dan 4 geregistreerd, aldus de Turkse rampenhulpdienst Afad. Er zijn voorlopig geen slachtoffers of schade gemeld.

De nieuwe golf aan aardbevingen vindt meer dan twee weken na de verwoestende aardbeving in het zuiden van Turkije plaats. Daarbij stierven meer dan 50.000 mensen in Turkije en Syrië. Na de dodelijke aardbeving op 6 februari zijn in 11 Turkse provincies meer dan 9.000 naschokken geregistreerd. Daarbij zijn meer dan 173.000 gebouwen verwoest en zijn bijna 2 miljoen mensen dakloos geworden, blijkt uit cijfers van de overheid.