Turkije heeft eerste onderhandelingen met de taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel gevoerd. Ankara bestudeert het voorstel van de radicaalislamistische beweging om de luchthaven van de hoofdstad te beveiligen, na de Amerikaanse terugtrekking.

Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag aangekondigd.

'We hebben onze eerste onderhandelingen gevoerd met de taliban, die drie en een half uur hebben geduurd', aldus Erdogan. 'Als het nodig is, zullen we de kans hebben dergelijke gesprekken opnieuw te voeren.'

Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vrijdag aangekondigd.'We hebben onze eerste onderhandelingen gevoerd met de taliban, die drie en een half uur hebben geduurd', aldus Erdogan. 'Als het nodig is, zullen we de kans hebben dergelijke gesprekken opnieuw te voeren.'