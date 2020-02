Turkije en Rusland willen begin volgende week in Moskou praten over de situatie in de bevochten Syrische provincie Idlib.

'Onze delegatie reist maandag naar Moskou', aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu, in de marge van de Veiligheidsconferentie in München. Zondag nog zullen ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en Cavusoglu in München elkaar over de situatie spreken.

Eerder was al een Russische delegatie in Ankara. "We zullen onze gesprekken voortzetten", aldus Cavusoglu. Volgens hem is Turkije niet bereid om aanvallen van de Syrische regering in Idlib te aanvaarden. Leiden de diplomatieke inspanningen niet tot oplossingen, zal Ankara noodzakelijke maatregelen kunnen treffen, klonk het.

Rusland steunt de Syrische president Bashar al-Assad in het conflict.

Het Russische leger beschuldigde intussen Turkse soldaten in Idlib ervan valse informatie te verspreiden. Ankara wordt volgens het Russische Ministerie van Defensie niet van de echte situatie rond Idlib op de hoogte gebracht. Volgens Moskou gaven de Turkse soldaten valse informatie over gedode Syrische soldaten na Turkse aanvallen door. Moskou deed ook nog eens zijn beklag over aanhoudende beschietingen door rebellen van bewoonde dorpen. Zulke provocaties moeten stoppen, aldus Moskou.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn sinds begin december meer dan 800.000 mensen verdreven uit het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië. Het gebied wordt gedomineerd door jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham, een vroegere tak van al-Qaida. De troepen van Assad begonnen vorig jaar een offensief op Idlib. Ondanks een wapenstilstand gaan de aanvallen samen met de Russische luchtmacht ook de afgelopen weken gewoon voort.

