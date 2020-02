Turkije heeft bij aanvallen op de Syrische provincies Idlib en Aleppo meer dan zeventig soldaten van het Syrische leger en van bevriende milities gedood. Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Het ging om twee aparte aanvallen met gevechtsvliegtuigen, drones en artillerie, waarbij respectievelijk 45 en 26 strijders omkwamen. De gevechten vonden onder meer plaats in de buurt van de steden Sarakib en Marat al-Numan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde eerder op de dag al dat het Turkse leger verschillende aanvallen in Syrië heeft ondernomen. Het ging om een vergeldingsaanval voor de dood van dertig Turkse soldaten eerder deze week in Idlib.

