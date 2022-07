Tunis roept Amerikaanse gezant op het matje na kritiek op nieuwe grondwet

Tunesië heeft vrijdag de Amerikaanse zaakgelastigde op het matje geroepen vanwege ‘inmenging’ en ‘onaanvaardbare’ verklaringen van Amerikaanse verantwoordelijken. Zij hadden kritiek geuit op het grondwettelijk referendum van maandag en de evolutie van de politiek in het land.

Natasha Francesch moest naar het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘na het persbericht van minister van Buitenlandse Zaken (Antony Blinken) over het politieke proces in Tunesië, en na onaanvaardbare uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur in Tunesië’, klinkt het in een persbericht. Woordvoerder van Buitenlandse Zaken Ned Price had dinsdag melding gemaakt van ‘Amerikaanse bezorgdheden’ over de nieuwe grondwet, inclucief ‘de verzwakte checks and balances, die de bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in gevaar kunnen brengen’.

Joey Hood, die is voorgedragen als ambassadeur in Tunis maar van wie de kandidatuur nog moet worden goedgekeurd, betreurde voor de Commissie Buitenlandse Zaken van de Senaat ‘een alarmerende erosie van de democratische normen en fundamentele vrijheden in het afgelopen jaar, die talrijke zaken hypothekeren die met moeite werden verkregen sinds ze een dictator hebben omvergeworpen in 2011’. ‘De acties van president Kais Saied in het afgelopen jaar om het democratische bestuur op te schorten en de uitvoerende macht te consolideren, doen ernstige vragen rijzen’, aldus Hood nog.

Donderdag moeide ook minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zich in de discussie. Op Twitter gaf hij aan ‘de democratische aspiraties van het Tunesische volk sterk te ondersteunen’ en benadrukte hij dat ‘een inclusief en transparant hervormingsproces cruciaal is om het vertrouwen te herstellen van miljoenen Tunesiërs die niet deelnamen aan het referendum of zich verzetten tegen de nieuwe grondwet.’

Met de nieuwe grondwet krijgt president Kais Saied meer macht over de overheid en de rechterlijke macht en worden tegelijkertijd controles op de presidentiële macht verwijderd. Ook krijgt het parlement een zwakkere positie. Critici zeggen dat de democratische revolutie van 2011 teniet wordt gedaan. Ruim 94 procent van de kiezers stemde voor de nieuwe grondwet, maar de opkomst voor het referendum bedroeg slechts 28 procent.