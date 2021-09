De Tunesische president Kais Saied heeft uitzonderlijke bepalingen afgekondigd waarmee hij de presidentiële macht vergroot tegenover de regering. Hij heeft zichzelf nu ook het recht gegeven bij decreet wetgeving uit te vaardigen.

De bepalingen, die bedoeld zijn om het hybride stelsel voorzien in de grondwet van 2014 te presidentialiseren, staan in een reeks decreten die in het Tunesische staatsblad zijn verschenen.

Twee maanden geleden had Saied zichzelf de volle bevoegdheden gegeven door de regering de laan uit te sturen en het parlement op te schorten. Op 24 augustus werd die maatregel 'tot nader order' verlengd.

De president schort de facto twee hoofdstukken van de grondwet over de wetgevende en uitvoerende macht op. Het parlement blijft buiten spel en er gelden 'uitzonderlijke maatregelen' voor de uitoefening van de wetgevende en uitvoerende macht.

Het presidentiële decreet stelt ook dat Saied een politieke hervorming voorbereidt, met hulp van een commissie. Maandag had hij al aangekondigd dat er een nieuwe regeringsleider zou worden benoemd 'maar op basis van overgangsmaatregelen die beantwoorden aan de wil van het volk'.

Veel Tunesiërs zijn enthousiast over de maatregelen. Zij verwachten een daadkrachtig optreden tegen corruptie en straffeloosheid. Oppositieleden, politieke partijen, magistraten en advocaten vrezen echter voor een autoritaire ontsporing.

